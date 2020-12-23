【專家點評】梁彥穎：美匯受壓　澳元黃金向好

新冠疫苗逐漸推出市場，投資者正密切留意其成效之際，股市繼續在高位徘徊。距離2021年只剩下不足8個交易日，標普500指數將在3,640至3,730點範圍上落。因此，可繼續將3,730點以上定為標普500指數高位。投資者可因應此水平作出適當投資部署。

恒指期貨方面，若有大動力，上落大範圍是25,800至28,000點。一般情況，期指應在較細範圍26,400至27,000點上落。因此，投資者可考慮一個「高風險」做法，就是在26,300或以下揸期指，但若收市在25,700點或以下即止蝕。若不定下止蝕位，利用沽出認購期權來對沖也可以。周一晚已出現夜期突擊，跌至25,957之後，逐步收復失地，最高創出26,380後再回落。

美匯已被壓抑，澳元兑美元有機再上試0.7700或更高水平。0.7250至0.7350乃是澳元值博低位，投資者可用美元掛鈎於此水平或待美元突然調整至此水平改揸澳元。

美匯疲弱，當然金價上升，相信金價應可再挑戰1,900美元高位。

（以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排）

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020