【數碼商機】邵志堯：發展另類族群市場都係大生意

過往同性戀是一大忌諱，就算身邊所有人都知道或感覺到他的取向，當事人不敢公開承認，原因這並不是主流。人是群居動物需要互相認同，一旦是少數族裔便會常常被人攻擊。原來動物界中同性戀亦佔有一定的百分比，在加拿大的灰雁有高達30%有同性戀傾向，近年社會普遍接受不同的性取向，並稱謂出櫃，很多承認出櫃的影視圈人物更受該族群歡迎，推高其市場價值。

大家可不可以想像第一隻以另類族群的商業模式上市的公司，是在中國建立並成功在美國上市？另類族群是指以LGBTQ即女同性戀者Lesbian、男同性戀者Gay、雙性戀者Bisexual、跨性別者Transgender和酷兒Queer，創辦人在二十年前已開辦網站，憑藉同志相關的時事資訊、小說文章、文藝作品和個人心情日記等內容，吸引了首批讀者，但網站多番被相關部門封閉，2012政府意識到打壓令同性戀者的溝通在地下，不如趁社會人士變得多元開放將其搬回地上，政府更可倚靠網站普及預防愛滋病知識，推動HIV反歧視工作，得到國家祝福的藍城兄弟，用戶量在短短的幾個月時間便有1,200萬個Apps下載量，2015年更衝出中國推出了國際版覆蓋全球210個國家和地區，今天註冊用戶高達5,400萬個，海外佔49%。

由於群組成員並非主流思想，成員更需要相互之間多一些支持而令到用戶黏性度更加高，對於一個龐大族群便可以在生態圈內做很多檢測服務及預防該類疾病的疫苗注射工作，今年預計的收入超過十億元人民幣，並在今年七月份成功在美國納斯塔克上市，成功集資8,480萬美元，證明中國在某程度上是包容和開放，為了壯大更在上市集資後收購內地女同性戀者網站樂Do。

在互聯網世界內只要能成功聚眾，便可以找到套現的機會，更何況是黏度高的用戶，每一個用戶的價值遠超想像，不要以為只有做大眾市場才有作為，很多利基市場Niche Market 也值得我們留意。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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