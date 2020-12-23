【港股開市】騰訊滙豐偏軟　昆侖能源飆15%

港股開市缺乏方向，恒生指數跌36點，報26,083點；國企指數低開12點，報10,371點；科技指數升21點，報8,207點。

大型科網股窄幅上落，騰訊跌0.8%拖低大市；美團無起跌；阿里巴巴及小米集團升0.1%。京東集團升1.7%；京東健康升1.4%，創185元新高。

市場監管總局要求阿里、騰訊、京東、美團等平台企業嚴格規範社區團購，不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。

金融股偏軟，滙豐控股及中國平安跌0.2%；工、中、建三大內銀股跌0.4%至0.6%；友邦保險升0.1%。

其他藍籌股個別發展，藥明生物跌1%表現最差；創科實業升1.4%，是表現最佳藍籌；中國移動升0.5%。

昆侖能源飆14.9%，創逾52周新高。公司向國家管網集團出售中石油北京天然氣管道60%及中石油大連液化天然氣75%股權，基礎交易對價約為408.86億元人民幣。

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