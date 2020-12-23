A股快報：滬深3大指數穩升　次新股領漲

內地股市穩升，滬綜指高開5點或0.17%，報3,362點；深成指高開30點或0.22%，至13,912點；創業板指數高開10點或0.37%，至2,822點。

板塊方面，次新股領升1.2%，飛機製造及釀酒股升0.4%至0.5%，金融股靠穩；而地產股偏軟，生物製藥、鋼鐵、煤炭及船舶製造股跌幅介乎0.2%至0.4%。

個股方面，中芯國際及海康威視齊跌0.9%，分別報53.99及44.4元人民幣(下同)。富時羅素從1月7日起將上述兩股從富時中國A50指數和富時中國50指數中剔除。

東山精密漲7%，報27.4元。公司預期全年淨利潤14億至16億元，按年增99%至128%。公司核心產品印刷電路板業務下游需求旺盛，營業收入和利潤規模實現較大幅度的增長。

國泰君安料，滬綜指將維持於3,100至3,500點震盪格局。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020