港股格局：張智威指乏力再上 京東健康200元不是夢
2020年12月23日 10:02
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信誠證券聯席董事張智威表示，大市近幾周似現雙頂，並在27,000點企不穩，有機會向下試11月6日裂口25,500點，再上力度有限；他認為，今年只餘下少量交易日，整體大市或偏淡，但仍然炒股不炒市，半新股等板塊續成市場焦點。
至於一批科技股，他認為最值博乃小米集團(01810)，因集團受反壟斷法影響較少，料股價若企穩10天線(約28.9港元)，可望升至30元，跑贏ATMJ。
京東健康(06618)股價氣勢如虹，他指雖然股價升到離譜，但股份獲北水掃貨，又納入科指等指數，升上200元不是夢，能否再升則要視乎北水掃貨力度及資金流向。
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