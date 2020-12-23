無現金化盛行　日本ATM生產商OKI退出中國市場

外媒報道，日本公司OKI宣布，該公司將於本月內結束中國市場的ATM(自動櫃員機)生產及銷售業務，未來將集中在日本及越南，中國市場的ATM維護業務則會交由當地企業接手。

OKI退出中國市場相信有數項原因。鑑於無現金交易愈趨普及，導致ATM市場規模縮小，還有受到新冠肺炎疫情影響，進一步今人們減少使用現鈔。OKI已透過縮小生產規模來降低成本，該公司位於中國深圳、從事印表機生產的子公司將停止ATM及部件生產。此外，該公司近千名員工中，逾200名從事ATM業務的工作人員將會在2020年度底前(至2021年3月底)被遣散。

日本國內市場所使用的ATM機種，將轉由該公司設於日本群馬縣富岡市、生產高階機種的工廠來負責；銷往國外的量產型機種，則交由越南工廠生產。

OKI自2001年開始在中國內地生產及銷售ATM機台。於當地製造銷往中國及其他國家的量產機種，2014年左右達到生產高峰、全年生產5.6萬部ATM。隨着ATM市場不斷萎縮，2019年OKI在中國市場只賣出1,000部ATM；至於OKI在日本ATM市場擁有大約4成市佔率，2019年生產了大約2萬部ATM。

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