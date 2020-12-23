全球經貿戰：中歐投資協議好事近　拜登團隊表擔憂

中國和歐盟積極爭取年底前簽署中歐投資協定，對拜登主張為美國重振跨大西洋夥伴關係的計劃帶來變數。拜登提名的白宮國家安全顧問Jake Sullivan表示，盼歐洲夥伴盡早與拜登政府就對中國經濟活動進行磋商，可見其對中歐達成投資協定的擔憂。

外媒報道，根據協議內容，中國同意為歐盟企業開放市場，包含金融、製造業及房地產等領域，歐盟則將放寬中國投資其可再生能源市場作為回報。不過，鑑於中國在國際勞工權益等議題上尚未妥協，加上歐洲部分國家不滿中國人權問題，預計這將成為歐洲議會是否通過協議的關鍵。

歐洲議會貿易委員會主席Bernd Lange表示，如何解決強迫勞動問題將決定協議的命運。但有分析指，長期與中國保持貿易友好關係，同時身為歐盟輪值主席國的德國，可能在急於達成協議情況下擱置勞工問題。

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