中國經濟：深圳制定2035年目標　冀人均GDP較今年倍增

中共深圳市第6屆委員會第17次全體會議於周二(22日)舉行，會議審議通過《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標的建議》，提出深圳2035年的遠景目標為經濟總量、人均國內生產總值(GDP)較2020年增長1倍。

深圳到2035年遠景目標的主要為：建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為中國建設社會主義現代化強國的城市範例，率先實現社會主義現代化；成為高質量發展高地，城市綜合經濟競爭力世界領先，經濟總量、人均地區生產總值在2020年基礎上翻一番。

深圳亦要成為法治城市示範，建成一流法治政府、模範法治社會，營商環境位居全球前列，城市治理體系系統完備、科學規範、運行高效；成為城市文明典範，開放多元、兼容並蓄的城市文化特徵更加鮮明，城市品位、人文魅力充分彰顯，時尚創意引領全球。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020