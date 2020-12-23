【高盛推介】恒指低開後反彈 留意高槓桿貼價牛證
2020年12月23日 10:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚個別發展。市場繼續密切關注各地的新冠疫情進展。恒指昨日跌187點。今早則低開36點後反彈，現報26,192點，升73點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金繼續部署牛證，錄得約5,670萬元資金流入，並且資金集中在25,600點以上收回價的產品。而昨日流入熊證的資金則主要集中在26,400至26,600點的貼價收回區域產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(52339)，與現價有約500點收回距離，收回價25,712點，行使價25,612點，換股比率10,000，槓桿比率38.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。並可留意收回價稍遠的活躍條款恒指牛(69963)，收回價25,562點，行使價25,462點，換股比率10,000，槓桿比率32.3倍，活躍條款。遠牛選擇可留意恒指牛(53796)，及屬低面值的恒指牛(53790)，與現價有約1,000及1,200點收回距離。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意屬市場上最貼價之一的恒指熊(60062)，與現價有約250點收回距離，收回價26,461點，行使價26,561點，換股比率10,000，槓桿比率54.2倍，市場上最貼價熊證之一。並可留意收回價稍遠的活躍條款恒指熊(59331)，收回價26,547點，行使價26,647點，換股比率10,000，槓桿比率51.4倍，活躍條款。遠熊選擇可留意恒指熊(69535)，及屬低面值的恒指熊(53805)，與現價有約750及1,050點收回距離。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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