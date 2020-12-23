美國著名投資者預言明年科技股續跑贏　宜避開呢兩隻新股

美股納指周二(22日)再創新高，美國著名科技投資者Paul Meeks預測，明年對科技股來說又將是創紀錄的一年，但提醒投資者小心近期上市的美國外賣配送平台DoorDash及短租住宿網站Airbnb。

Meeks警告，上述兩隻股票都被過分高估，預測明年不會從科技股的漲勢中受益。自12月9日上市以來，DoorDash股價飆升約54%，他認為該公司被高估，其商業模式沒有甚麼特別之處，這種估值站不住腳。目前其股價是銷售額的20倍，而好的軟件公司只有6倍。儘管他認為Airbnb有一個好的商業模式，但他並不認為該股自12月10日上市迄今140%的漲幅合理。

另外，Meeks預計明年科技股的表現將繼續超過其他板塊，但警告在明年最初幾個月，科技股的漲勢可能會中斷。但他認為這種情況不會持續，因為新冠疫情已經永久地改變人們的工作、上學和日常生活的方式。他相信大眾還是會回到了老樣子，科技股將跑贏大市。

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