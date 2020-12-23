投行噩耗！美證交會批准企業在紐交所直接上市

美國證券交易委員會(SEC)周二(22日)宣布，批准企業可以透過直接上市掛牌的方式在紐約證交所籌集資金，意味着公司可以很快獲得融資，亦毋須向華爾街投行支付高昂的承銷費用。

是項重大變革顛覆了美國數十年來IPO的運作方式。過去企業IPO的組織、向機構進行市場銷售及股票交易等皆由投資銀行負責。對於上市企業來說，將有助企業減少發行成本，因為打算上市的企業毋須要像傳統IPO般聘請投行擔任承銷商，亦不一定需要正式路演以及設股東禁售期，可大幅節省銀行費用。

外媒引述紐交所主席Stacey Cunningham表示，變革將改變資本市場的遊戲規則，為普通投資者創造公平的競爭環境，並在企業正尋求此類創新之際，為它們提供另一條上市途徑。她認為，直接上市規則不會導致IPO結束，但對於私營公司進入公開市場是一項重要的創新。部分企業將繼續選擇傳統的IPO，若然想降低資本成本，則有其他選擇。

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