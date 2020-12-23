【大行報告】瑞信上調藥明生物目標價至107元

該行認為，藥明生物計劃斥資1.5億歐元向拜耳(Bayer)收購德國生物藥原液製造工廠的設施資產MFG19，計及今年4月同樣向拜耳購入的德國藥品生產廠房DP7，顯示該股對全球擴張的決心，預期兩家工廠預計將於2021年投產。

該行又預計，在疫情影響下，該股2021財年銷售額將按年增長50%，2022財年則增長40%至50%。

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