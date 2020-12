世界級富豪兼微軟創辦人蓋茨：明年會比今年更好…

新冠肺炎疫情至今已延續近一年,大家都渴望新的一年「否極泰來」!世界級富豪、微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)周二(22日)發表一年一度的網絡社交平台貼文回顧。他認為,新冠病毒的三項突破,會讓明年會比今年更好,並有信心最新的創新技術將使我們的生活恢復正常。

外媒引述蓋茨表示,今年大家面臨挑戰,孕育出創新與合作,這將支持全球更光明的未來。針對新冠病毒的三大突破:快速開發出多支有效疫苗、企業與各國學會合作、病毒採檢方法改善,為我們建立起會更成功的2021年。

他表示:「人類從沒有在一年內對一個疾病開創這麼多的進展,如世界今年對應新冠病毒這樣。」他又指:「在正常的情況下,開發一支疫苗可以花上10年時間。這次,多支疫苗在不到1年時間就研發出來。」

他認為,好消息是輝瑞和Moderna開發的疫苗試驗發現安全且高度有效,這兩家藥廠的疫苗都是針對新冠病毒的棘狀蛋白(spike protein),用同樣方法的其他藥廠疫苗應該也會有相同功效,這等於將可以有更多的有效疫苗問市。此外,過去相互競爭的公司,都因為今次疫情緊急而開始合作。如全球最大疫苗製造廠印度的Serum Institute of India,正在幫阿斯特捷利康生產疫苗。國家之間也都協調合作共同對抗疫病。

