【高盛推介】阿里連跌4日落後大市 留意高槓桿輪證
2020年12月23日 11:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)自上周五起開始連日下跌，當中昨日失守250元，收市跌約0.5%。今早則高開約0.2%後隨即倒跌，現報245.8元，跌約1.2%，落後大市。而上周五至今則累計跌逾5%。
觀察個股輪證資金流向，可見資金在阿里連日下跌時吸納認購證，當中過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,000萬元。而牛證於本周一及本周二亦共錄得約550萬元資金流入。淡倉方面，則見過去5個交易日共錄得約570萬元資金流入認沽證。熊證則於上周五及本周一共錄得約1,190萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價250至270元間、2個月期以上產品中，槓桿最突出的阿里購(18374)，行使價262.08元，2021年02月22日到期，實際槓桿10.2倍，貼價、行使價250至270元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
中年期、高槓桿的選擇可留意年期約3個月的阿里購(19576)，行使價279.08元，2021年03月30日到期，實際槓桿9.2倍，中年期、高槓桿。牛
證方面的貼牛選擇可留意阿里牛(51733)，與現價有約7.5元收回距離，收回價238.18元，行使價236.18元，換股比率100，槓桿比率22.0倍，高槓桿貼牛。並可留意收回價稍遠，屬低面值的阿里牛(66834)，收回價230元，行使價228元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，低面值、相近收回價遠牛中街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度不足2%，年期約3個月的高槓桿阿里沽(20819)，行使價242.2元，2021年03月18日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、中年期、高槓桿。熊證方面則可留意屬遠熊的低面值阿里熊(57746)，與現價有約34元收回距離，收回價280元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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