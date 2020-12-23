港股格局：黃志陽籲趁市況調整買貨

恒指周三早間缺乏方向。安山資本資產管理部董事黃志陽表示，現時投資者憂慮疫情發展，港股稍為轉弱，要留意恒指在25,800點能否取得支持，並要提防一旦跌穿，確認圓頂回落走勢，恒指有機會進一步下試兩萬五水平。

若疫苗見效並令全球確診數字顯著回落，港股明年首季可再升一浪，恒指有機會升至兩萬七、以至兩萬八以上，建議投資者現時可趁港股調整時分段吸納。

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