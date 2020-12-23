港股格局：黃志陽籲趁市況調整買貨
2020年12月23日 11:06
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恒指周三早間缺乏方向。安山資本資產管理部董事黃志陽表示，現時投資者憂慮疫情發展，港股稍為轉弱，要留意恒指在25,800點能否取得支持，並要提防一旦跌穿，確認圓頂回落走勢，恒指有機會進一步下試兩萬五水平。
若疫苗見效並令全球確診數字顯著回落，港股明年首季可再升一浪，恒指有機會升至兩萬七、以至兩萬八以上，建議投資者現時可趁港股調整時分段吸納。
他舉例，近期受政策困擾的龍頭科技股可作考慮，例如阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、美團(03690)、京東集團(09618)等，若守穩近期支持位就可吸納，並預期內地對社區團購的新規則對行業未必負面。另外，周期性股份包括航空、內險、內銀也可買入，但由於近期正開展跌勢，宜採取分段買入策略。
至於繼續創新高、股價高見197.5港元的京東健康(06618)，他指不宜估頂，已持貨的投資者可繼續持有，但要注意當股份上升時成交持續縮減，以及出現收市價低於開市價的情況，升浪有機會告終。
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