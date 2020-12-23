嫌出手太低：特朗普暗示可能不會簽署紓困方案

外媒引述美國總統特朗普周二(22日)暗示，他可能不會簽署國會才剛好不容易通過的9,000億美元新一輪紓困方案。

他在網絡社交平台的貼文貼出影片，其中他要求國會修改這項一天之前才剛通過的法案。他認為，法案中包括「浪費和沒有必要」的項目。他要求立法諸公要增加發放給大多數美國人的現金，由現在「少得太荒謬」的600美元，提高到2,000美元，或是每對伴侶4,000美元。

他強調：「送給我適當的法案。否則就讓下一任政府來實施新冠紓困。可能下一任政府是我，而我們會把它辦好。」

特朗普此舉，為國會最近通過的紓困案是否能成為法律增添疑問。

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