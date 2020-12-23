拜登指明年須再推刺激措施 抗疫尚未到「最黑暗日子」…

儘管日前美國國會才通過最新的9,000億美元紓困方案，但總統當選人拜登周二(22日)承認，美國新冠抗疫的「最黑暗日子」尚未到來，並呼籲國會準備好明年年初再推出一輪刺激措施的準備。

他表示，疫情期間消耗了大量資源的州政府和地方政府，需要聯邦政府繼續支持，故必須再推出更多的刺激措施。這一周國會做了他們該做的工作，而他可以，也必須要求他們明年再做。

他預期，國會將提供足夠的資金，讓3億美國人得以接種疫苗，提供失業救濟，實施暫停驅逐租客的政策，為第一線醫療工作者提供防護設備，並為民眾提供更多津貼。

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