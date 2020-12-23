世界銀行報告：料中國2020年GDP增2%　2021年增7.9%

世界銀行發表報告，預測中國2020年經濟增速放緩至2%，2021年隨着消費者和企業信心增強，以及勞動力市場狀況改善，經濟活動擴大到私人投資和消費，料經濟增長將回升至7.9%。

報告指出，中國經濟復甦面臨的風險很高但大體上均衡。從不利方面來看，儘管努力抑制病毒傳播，但新冠肺炎疫情反覆可能會繼續干擾經濟活動。疫情衝擊也加劇了企業、銀行和政府資產負債表中既有且相互關聯的薄弱環節，將拖累中國的增長。預計全球環境將繼續充滿挑戰且高度不確定。與主要貿易夥伴圍繞貿易和技術問題的雙邊關係持續緊張將繼續對持續復甦構成風險，特別是由於疫情的衝擊和隨後的復甦導致外部失衡問題重現。從有利的方面來看，迅速和大範圍推出有效的疫苗將提振消費者和企業信心，支持更強勁的增長。

世界銀行中國局局長芮澤指出，全球環境仍然高度不確定，需要有一個適應性的政策框架。過早退出政策支持和過度收緊有可能使復甦脫軌。財政支持的退出應循序漸進，但重點應當從傳統基礎設施轉向增加社會支出和綠色投資。

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