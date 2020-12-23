【瑞通推介】恒指再試兩萬六　投資者好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國國會通過新一輪紓困方案，但投資者繼續憂慮全球疫情發展。美股隔晚個別發展，道指收報30,015點，跌200點或0.6%，而納指則創收市新高。恒指周二(22日)盤中一度失守26,000點關，錄3連跌；今早跌數十點，再試兩萬六水平。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾6,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近2,800萬元，反映投資者看好大市將見技術性反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

京東健康上市後持續刷出新高，不過，母企京東集團未受帶動，昨儘管曾升2.5%至321.4元，最終全日升幅收窄至0.5%，報315.2元，10天線得而復失，月內續呈反覆向下走勢。京東旗下京東金融近日下架互聯網存款相關服務，並作出人員變動。另外，內地針對社區團購出台新規，禁低價傾銷、限制競爭等。京東今早回升逾1%，高位重上320元。昨分別有逾270萬元和逾60萬元淨流出其好倉和淡倉。

藥明生物旗下附屬斥資逾14億元收購德國工廠設施資產，以提升新冠疫苗及其他生物藥的產能，加上內地醫保談判落幕，政策不明朗因素消除，藥明連日強勢破頂，昨最高見94元創新高，收報92.2元，升1.7%，6個交易日累漲近18%；股份今早稍為回落，下試91元。昨有逾10萬元淨流出其好倉。

A股昨午後跌勢轉急，加上據報銀保監要求險企排查明年滿期給付與退保風險，拖累內險股表現。中國平安昨先升後回，倒跌1.8%收市，報91.5元，處10天和20天線以下。今早略回，徘徊在92元以下。昨有逾330萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾140萬元淨流出。

全國人大法制工作委員會表明修訂《反壟斷法》是明年重點工作。另外，恒指公司就優化恒生指數向市場諮詢，當中包括現時權重限制於5%的同股不同權股份有機會獲提升權重。美團昨收跌0.7%於276.2元，盤中續受制於下移中的10天線(現處282元水平)；今早低走，曾跌至274元。超過2,800萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

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