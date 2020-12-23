銀紙貶值系列：白銀有價　2大特質支持表現

今年新冠肺炎疫情持續不退，各大央行只有繼續維持超低息率及無限量寬來挺住如百病纏身的經濟。正正由於貨幣供應源源不絕，「銀紙貶值」已成為全球富者最擔心的問題，紛紛積極尋找投資出路，為資產保值。除了黃金、虛擬貨幣之外，白銀的投資價值亦愈來愈受市場重視。

● 白銀投資名家Thomas Kaplan再籲入市

20多年前曾靠炒白銀大賺一筆的著名的投資者Thomas Kaplan，近日他又再次表示對白銀前景的信心。他接受外媒訪問時稱，白銀不但將回到每安士50美元以上的歷史高點，更沒有理由不會持續上升，挑戰每安士100美元大關。他預計，一旦白銀價格穩定下來，黃金隨着某些貨幣金屬而上升，白銀就會開始跟隨黃金走勢向上，甚而急升，升勢超越黃金。這種情況，往往就是金融危機時間發生的情況，今次將會再次出現。

他認為，隨着全球各國央行繼續向金融市場注入流動性，白銀將做為貨幣金屬受益。在疫情後全球經濟復甦，白銀也將因其工業性質而得利。在疫情發生前，黃金等貴金屬就已經處於牛市；疫情危機解決後，貴金屬的牛市會持續，皆因這次的疫情讓人們意識到，錢是可以隨意印出來的，貨幣貶值顯然對黃金非常、非常有利。

● 潘梓生：兩大特質支持白銀價格

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生在《東網》的投資專欄亦指出，白銀具2大特質，來年勢獲捧。他指出，盛寶銀行最近提出了2021年「十大驚奇」，雖然並非所有「驚奇」預測都是買入建議，當中白銀價格絕對是2021年的樂觀預測。他一直看好白銀價格，因現時貨幣政策與2011年時極為相似，甚至有過之而無不及，因此市場對於未來惡性通脹風險及貨幣的不信任程度只會愈來愈高。加之歐洲央行已再度加碼量化寬鬆，市場也正在炒作聯儲局將可能有新的舉措，正如比特幣價格維持強勢，白銀價格也難長期處於低位。

潘氏指出，白銀的屬性對投資者來說有點難被捉摸，因白銀既擁有貴金屬的屬性，同時也有工業用途。不過，兩者的特性將令白銀價格在來年更受惠，現時市場通脹預期再度提升，美國通脹保值債券ETF資金流入再創新高，通脹掉期利率也創下3月以來最高，這將推升貴金屬價格。另外，工業金屬價格近期升勢極為驚人，白銀的工業屬性將令價格同樣受惠。

展望明年拜登即將上任美國總統，政策將加速推動綠色能源，當中太陽能的發展將會迅速提升白銀需求，這將令白銀的投資及實體需求均獲提振。當來年白銀需求得到提升的同時，白銀供應則未必能夠大幅提升，因為大部分的開採白銀都只是其他基本金屬的副產品。因此，預計白銀2021年或再上試50美元的歷史高位。

● 大行料明年銀價可跑贏金價

此外，德國商業銀行預計，2021年全年白銀平均價格約為每安士26.50美元，2021年第4季度將達到每安士32美元的峰值，全年漲幅30%。盛寶銀行大宗商品策略員更大膽預計，白銀價格將在多重因素作用下，飆升至每安士50美元創紀錄水平。可見，明年白銀將進入「宏觀牛市」，正成為不少分析師的共識。今年以來，黃金升幅居前，與白銀現貨價格一度拉升至120:1，白銀具追落後的空間。

● 盧楚仁：白銀調整較強支持在22美元

不過，資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁則認為，銀價相對受金價和美元走勢影響，但白銀沒有黃金的避險功能，主要作工業用途，較受經濟盛衰影響。當早前鐵礦石、銅等基本金屬價格升勢顯著，亦帶動銀價出現較強反彈，但隨着近日英國疫情失控，銀價亦跟隨向下。他預期，銀價後市維持反覆偏軟格局，支持先看每安士24.86美元(現處25.33美元)，較強支持則在每安士22美元。

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