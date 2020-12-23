中芯風波：蔣來梁去　是為應對美國制裁布局？

前台積電共同營運長、前武漢弘芯CEO的蔣尚義，被中芯委任為第二類執行董事、董事會副董事長及戰略委員會成員。中芯既被賦予作為國家發展半導體最重要指標企業的責任，高層壓力甚大，加上面對美國的制制，再不尋求突破便如等死，是次找蔣回巢，正是另有盤算。

事緣中芯被美列入禁運實體清單後，日後要購買美廠商設備都需取得美國商務部許可執照。中芯目前在全球晶圓代工廠排名第五，與三、四名的聯電、格芯的製程技術相去不遠，但與一、二名的台積電、三星相比則差在沒有先進製程，無法拉近距離。若此時又被美列入禁運清單，將重創其未來的發展，此刻找來有先進製程經驗的蔣尚義，是想藉其人脈試圖突圍。

蔣在回巢中芯之前，才剛與武漢弘芯分手，當初帶着理想要讓弘芯成為一流企業，並為弘芯引入第一台高階荷蘭半導體大廠ASML的極紫外光(EUV)光刻設備，用來生產14納米及以下先進製程。以蔣與ASML的關係，也讓人聯想中芯可能希望蔣協助採購EUV設備。此外，蔣非常熱衷小晶片(Chiplet)及先進封裝技術，這也是在發展先進製程中需要使用到的。

分析預計，在蔣的牽線下，中芯將與ASML進行獲取EUV設備的談判。雖然目前DUV的確能夠用到7納米，但5納米以下還是要靠EUV才行。就算不量產，若沒有EUV來進行理論驗證，中國半導體晶片就只能在7納米階段徘徊。故中芯也希望蔣能替公司找到其他方法「繞道」發展先進製程。

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