信達生物：蘇立信獲國藥局批准2項新適應症
2020年12月23日 12:08
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信達生物(01801)公布，公司自主研發的重組人抗腫瘤壞死因子－α(「TNF-α」)單克隆抗體藥物蘇立信®(阿達木單抗注射液，英文商標：SULINNO®)正式獲得國家藥品監督管理局(「NMPA」)批准2項新適應症，用於治療：1)兒童斑塊狀銀屑病；及2)對糖皮質激素應答不充分、需要節制使用糖皮質激素、或不適合進行糖皮質激素治療的成年非感染性中間葡萄膜炎、後葡萄膜炎和全葡萄膜炎。
蘇立信®為阿達木單抗注射液的生物類似藥，是公司自主研發的重組人抗TNF-α單克隆抗體。於2020年9月2日首次獲得NMPA上市批准。此前蘇立信®已獲批的適應症包括類風濕關節炎、強直性脊柱炎、銀屑病、多關節型幼年特發性關節炎。
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