信達生物：蘇立信獲國藥局批准2項新適應症

蘇立信®為阿達木單抗注射液的生物類似藥，是公司自主研發的重組人抗TNF-α單克隆抗體。於2020年9月2日首次獲得NMPA上市批准。此前蘇立信®已獲批的適應症包括類風濕關節炎、強直性脊柱炎、銀屑病、多關節型幼年特發性關節炎。

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