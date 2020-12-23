集一控股擬收購健康管理平台項目51%股權

目標公司透過提供健康管理平台服務業務開始，賦予慢性疾病病人更好和更健康的生活。

至於收購代價須待各方據獨立專業估值師將就目標公司進行的估值經進一步磋商後，方可作實，須以現金及/或發行新股份或訂約各方協定的其他方式結付。公司將對目標公司的資產、負債、營運及其可能認為屬適當之其他方面進行盡職審查。

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