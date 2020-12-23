宅經濟推動！三星電視機今年銷量料增長11%

外媒報道，據市場研究機構Omdia報告估計，由於新冠肺炎爆發推動電視的需求，預計今年三星電子(Samsung Electronics)將賣出4,902萬部電視機，連續第15年成為全球電視機銷量冠軍。

報告指出，今年首3季，三星電子賣出3,392萬部電視機，預計今年全年將賣出4,902萬部，較去年增長11.2%，創自2014年以來年度電視機銷量的紀錄。

Omdia又估計，今年全球電視機銷量將達到2.23億部，超過去年的2.22億部。報告解釋，由於疫情爆發迫使更多人待在家裡，全球對電視機的需求有所增加，但因為電視機製造商開始專注於網上銷售，以降低售價，今年電視機銷售額預計將從去年的1,546.7億美元大幅降至977.9億美元。

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