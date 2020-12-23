晶圓漲價：南韓8吋晶圓代工廠DB HiTek宣布加價20%

隨着全球對晶圓代工服務需求劇增，南韓晶圓代工廠正掀起一股加價潮。南韓媒體報道，當地8吋晶圓代工廠——DB HiTek將合約價格最多加20%，而其他大廠如三星電子和SK海力士等預計也會跟風加價。

報道指出，鑑於全球對晶圓代工服務高需求，DB HiTek已於近日通知其客戶，將提高2021年合約價最少加10%，最多加20%。據報，DB HiTek已簽訂2021年所有生產合約，並獲得多名新客戶。

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