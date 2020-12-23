第一太平附屬出售發電商GBP予聯營公司Meralco

據此，Beacon Powergen有條件同意出售而MGen有條件同意購買GBP已發行股本約56%，作價224.43億菲律賓披索(約36億港元)，另加利息支付金額。

GBP透過其附屬公司成為菲律賓維薩亞斯地區及民都洛島之主要發電商。交易完成後，GBP之財務業績將不再綜合納入本集團之財務報表及改以權益會計方式入帳。

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