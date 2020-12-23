LG電子夥麥格納生產電動車零部件　股價狂飆近30%

外報報道，南韓LG電子宣布與加拿大汽車零件廠麥格納國際集團(Magna International)組建合資公司，共投入10億美元(約78億港元)，在南韓和中國的工廠生產電動汽車零部件。消息推動LG電子股價周三(23日)暴漲近30%。

據知情人士稱，LG電子將持有該合資公司的51%股份，麥格納持有49%股份，將生產電動摩打、逆變器和車載充電器。該合資公司將於明年第二季開始生產，並將在麥格納美國總部所在地密西根州特洛伊市設立一個軟件研發中心。

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