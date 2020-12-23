新冠肺炎加暖冬影響　日本菜價急跌至11年新低

日媒報道，受新冠肺炎疫情及暖冬影響，日本國產蔬菜價格急跌，就如日本東京市場12月中旬的批發價格，已較過去5年平均相比下跌兩成，創11年以來新低。

報道指出，由於近來疫情反彈，導致餐飲和住宿設施等的需求蒸發，加上今年為暖冬，導致家庭的火鍋需求減弱等影響，致使日本國產蔬菜價格急跌。

日本國產蔬菜中，以葉菜類的跌價幅度較大。報道引述東京中央批發市場的每周行情數據顯示，截至12月17日一周，白菜批發價較去年同期跌三成、蘿蔔跌四成、生菜跌五成。為應對情況，日本當局已啟動「緊急供求調整措施」，而上次啟動此措施已是13年前了。

日本上周公布，11月全國核心消費物價指數(CPI)按年下跌0.9%，連跌4個月，符合市場預期，但跌幅為10年來最大，對上一次大跌為2010年9月，當月按年下跌1.1%。

今年首10個月因日本在2019年10月實施消費稅增稅，核心CPI大幅回彈，但由10月開始，日本各項物價再度滑落，且降至負水平。期內能源相關項目價格下跌7.6%，拉低整體物價。11月核心CPI去除能源的綜合指數，按年跌0.3%。另一方面，住宿費用出現按年減34.4%的大幅萎縮，但跌幅已較10月份時微幅縮小，相信與日本政府力推的「Go To Travel」刺淚旅遊觀光政策有關。若去除「Go To」政策影響後，不含生鮮的綜合指數下滑0.5%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020