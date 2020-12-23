發改委：開展2021年度企業債本息兌付風險排查工作

中國國家發改委表示，開展2021年度企業債券本息兌付風險排查和存續期監管有關工作。

發改委指，對排查後存在償債風險的企業債券，列為重點關注對象，第一時間組成風險應對工作專班，制定應對方案，定期進行調度，及時協調發行人、主承銷商等開展風險處置，並派專人赴企業現場督導，按照市場化、法治化原則，及時推動化解風險。對區域內已發生違約且尚未處置完畢的企業債券，加強與發行人、主承銷商、債權代理人、地方政府等各方的溝通協調，積極推進企業債券風險處置，維護債券持有人合法權益。

發改委另指，明年繼續鼓勵信用優良企業發行小微企業增信集合債券，為受疫情影響的中小微企業提供流動性支援，又指每季度末省級發展改革部門應對下一季度企業債券本息兌付風險進行排查，並對年度風險排查中發現的風險隱患進行重點跟進。

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