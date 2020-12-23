煜康臺三房戶劈價300萬元沽出　原業主賺千四萬

利嘉閣劉玉麟表示，大坑煜康臺低層A室，實用面積約1,001方呎，三房一套連工作間間隔，原先開價2,400萬港元，減價300萬元或約13%，最終以2,100萬元易手，呎價約20,979元。據了解，原業主早於1996年10月，以約660萬元購入，持貨至今約24年，現轉手帳面獲利約1,440萬元或約2.2倍。

劉補充，上述為煜康臺本月首宗二手成交個案，屋苑現時約有1個放盤提供，入場費由2,300萬元起。

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