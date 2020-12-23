削價近百萬！怡心園套三房戶賣730萬元　低市價6%

香港置業唐荣花表示，將軍澳怡心園3座低層H室，望山景，套三房間隔，實用面積約656方呎，以約820萬元放盤近兩個月後，獲外區客接洽，議價後減價約90萬元，終以約730萬元成交，呎價約11,128元，低市價約6%。據了解，新買家為首置客，睇樓3次後決定入市。

資料顯示，原業主於2008年1月以約243.5萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約486.5萬元，物業升值近2倍。

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