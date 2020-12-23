瑞銀：變異病毒襲全球　美元明年繼續貶值

投資銀行——瑞銀發表的研究報告指出，隨着新冠病毒變異，投資者應為美元走弱作好部署，並認為當全球經濟復甦，將更有利於歐元等順周期貨幣，反觀美元明年將繼續貶值。

變異病毒攪動全球，全球金融市場瀰漫一片不安。英國成為新一波疫情的中心，BioNTech有信心疫苗對變異的病毒有效，但需要兩周時間準備數據。歐洲疫情嚴峻讓歐元近期承壓，但疫苗仍然有望發揮作用，歐盟也已準備下周起為大眾接種疫苗。隨着明年全球經濟復甦及美元下行，瑞銀最新上調歐元明年3、6、9及12月的目標，從原來的1.20、1.21、1.22及1.23美元，調高至1.24、1.25、1.27及1.27美元。

該行建議投資者注意四大投資方向。首先，目前疫情導致小盤股和周期性等板塊承壓，但當明年經濟及社交活動正常化，相關板塊終究受益，故市場調整反而是長期布局的機會。

其次是，投資者「去風險」情緒升溫，避險資金流進美元，但這只是短暫現象，當全球經濟堅實復甦，更有利於歐元等順周期貨幣，美元明年繼續其貶值之路。

此外，反映標指波動率的VIX指數周一曾經升至31，為11月初以來的高點，投資者可以視高波動性為產生收益的時機，可通過結構性解決方案來分階段入市，為中期投資布局。

最後，投資者應尋求多元化的對沖策略，包括利用黃金、動態資產配置、對沖基金及結構性解決方案，為資產組合做好下行風險的保護。

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