內地再掀新能源車投資狂潮 5年後產量將是銷量6倍

內地媒體估計，2025年內地新能源汽車年銷量將超過500萬輛，惟年產能將達到3,000萬輛。即是5年後新能源汽車產量將是銷量的6倍。

過去幾年，內地先後推出新能源汽車免徵車輛購置稅和車船使用稅等鼓勵措施，中央與地方也積極以財政補貼等手段，鼓勵新能源汽車的投資與消費。根據統計，由2015至2020年，內地新增了202個新能源汽車整車生產項目，總投資超過1.2萬億元人民幣(下同)，總產能規劃達3,000萬輛。

因此，自2015年起，內地新能源汽車就進入高速發展期，迄今內地的新能源汽車產銷量及保有量已連續5年居世界之冠。據內地官媒報道，今年首11個月，內地新能源汽車累計銷售110.9萬輛，較去年同期增長3.9%。

江蘇省是新能源汽車生產重鎮，整車生產項目產能規劃已超過500萬輛，共有31個新能源汽車整車生產項目，較排名第2的浙江省多出10個；總投資額為2,103億元，在各省總投資額中佔比達17.5%。截至12月18日，內地新增新能源汽車相關企業數量高達6.26萬家，較去年同期增加74%，為5年來最高。全國新能源汽車相關企業數量更超過19萬家。

根據中國汽車工業協會的數據，首11個月內地新能源汽車滲透率達到4.94%。而「新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)」提到，在2025年新能源汽車新車銷售量要達到汽車新車銷售總量的20%左右。

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