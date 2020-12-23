中美科技戰：為何中國挖角台灣晶片猛將　不自己栽培？

據台灣媒體分析，這則新聞有幾層意義：

第一、內地半導體產業主要是靠台灣人撐起。20年前，中芯就是由台積電前廠長張汝京成立，之後的行政總裁也有台灣人。

第二、內地現在正處在半導體產業最關鍵時刻。在「十四五計劃」下，內地強調科技自主，未來將投入10萬億元人民幣發展半導體，否則不但會被美國揸頸就命，還會受制於台灣。

第三、中芯是內地半導體產業核心，其他投資計劃，如武漢弘芯，皆「爛尾」收場，只有中芯才是真材實料。過去3年在梁孟松帶領下技術突飛猛進，雖與台積電仍有10年以上差距，但成就已了不起。

除中芯外，另一位在內地有影響力的人物是紫光前執行副總裁、華亞科前董事長高啟全。

台灣精英為何要去內地工作？據分析有幾個理由，但絕對不是為錢。首先是市場，內地實在太大，且有政府全力支持；其次是資金；再者是影響力，從30分做到70分，比從95分做到99分，會更有成就感。

事實上，台灣多年來薪金沒有上漲，只有台積電全面調薪20%。在台灣搞創新能籌集1億元新台幣已很難得，但如在內地貨幣單位可能換成人民幣，甚至美元！舉例來說，有美國巨企來台灣併購宏達電手機事業部，不要股票、不要資產，只要2,000個工程師，說明台灣人才太好、太便宜！

因此，中國挖角台灣晶片猛將的成本，根本就遠遠低於自己栽培！

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