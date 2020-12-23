全球科技戰：中芯人事「內訌」　長遠反而是利好？

作為中國最重要的晶圓代工廠，中芯當然一定會持續投資最先進的製程，但也不能忽略成熟製程，如何讓公司兩隻腳都能站穩且齊頭並進，顯然是中芯接下來最重要的課題。

因此，若中芯董事會能把梁孟松慰留下來，讓蔣尚義與梁孟松一起努力，對中芯來說將是最大利好，只是目前看來機會相當小。而若梁孟松離職、蔣尚義主導中芯的發展方向，短期內可能會產生一些混亂，但長期來看應該影響不大，甚至還可能會對台灣半導體業的發展構成一大威脅。

值得注意的是，據了解，蔣尚義原本規劃的弘芯團隊大約20人，大部分是台積電前主管，包括幾位處長級主管，其他則是經理及工程師。業界人士透露，部分工程師甚至早在11月就前往中芯就職。

這份「蔣尚義的名單」當中，有多位仍在台積電任職，在弘芯宣布關門後，這些人會不會按原訂計劃離職，將有不少變數；不過，已離開台積電一段時間的團隊成員，看來應極有可能跟着到中芯，與蔣尚義一起奮戰。

至於中芯未來的行政總裁人選，目前還有一位共同行政總裁趙海軍。另外，原本從台積電退休，目前擔任中芯董事的楊光磊，也是未來可能跳出來的人選。

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