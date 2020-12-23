女股神派貼士！呢幾隻基因股成就將可媲美FAANG

有「女股神」之稱的凱薩琳‧伍德(Catherine Wood)上周接受外電訪問時表示，未來最大的驚喜將來自基因編輯，甚至預測下一批可媲美「FAANG」的科技企業，將來自基因領域。

受到變種病毒衝擊，周一(21日)美股三大指數全軍盡墨，惟獨生物科技及製藥股撐場，其中3隻研究基因編輯的遺傳學股齊齊飆升，包括Editas Medicine(EDIT-US)大漲29.89%；CRISPR Therapeutics AG(CRSP-US)上揚12.27%；Intellia Therapeutics (NTLA-US)飆升13.21%。

不僅單日漲勢兇猛，3隻遺傳學股今年漲幅也相當驚人，分別達到182%、173%及327%。值得注意的是，周一納斯達克生物技術指數表現最好的5隻股票中，上述3隻都榜上有名，而且也在凱薩琳的投資組合當中。

凱薩琳掌管的ARKG基金(ARKG-US)主要鎖定生物科技股，該基金今年來已上漲183%，遠超過納指生物科技ETF(iShares Nasdaq Biotechnology ETF)的29.2%收益。

ARKG最大持股為CRISPR Therapeutics，佔了7.35%比重，該公司正與福泰製藥(VRTX-US)測試基因編輯的鐮狀細胞病與β地中海貧血的治療方法。

凱薩琳指出，基因類股份的潛力極大，因為透過基因編輯、人工智能和基因療法(尤其是 CRISPR基因編輯)的融合，將能治癒困擾人類多時的疾病，甚至預測疾病的發生。

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