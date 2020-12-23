短期別幻想升市！「恐慌指數」暗示跌到明年初

外國傳媒報道，俗稱「恐慌指數」的VIX指數期貨曲線暗示，未來幾日投資者將因英國脫歐及疫情而有所警戒。

Mizuho美國首席經濟學家Steven Ricchiuto指出，今年回報已不錯的投資者，早已為年底做好準備，目前部位很可能接近「中立」。隨着獲利的投資者離場，股市受到留在場上的淡友主導。他表示，疫情依舊充滿不確定性，再加上歐洲重新封城、英國出現感染力更強的變種病毒株，投資者也許傾向等疫情局勢明朗後再做打算。

據法國巴黎銀行估計，年底前的資產配置再平衡行動，將有630億至850億美元的資金從股市撤出、注入債券。據該行估算，股債的回報差異及資產配置再平衡行動，可能會導致美股在今年最後一周下跌1.5%。

事實上，VIX指數周一(21日)受英國出現變異病毒的帶動曾飆高48.85%至31.46點，創11月4日以來盤中新高。追蹤VIX的2021年2月期貨價格曲線暗示，隨着英國脫歐、疫情惡化，未來幾天金融市場將保持高度警戒的狀態，估計美股最快也要等到明年1月初才能再次創新高。

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