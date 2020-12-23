黎智英獲准保釋 壹傳媒隨即飆升逾15% 各界促查股價異動
2020年12月23日 15:29
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壹傳媒(00282)股價今(23日)又再現異動。被控欺詐後再被控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的黎智英，今早被押解到高等法院，一併就兩案申請保釋。下午黎獲法官批准保釋外出後，壹傳媒股價隨即在下午3時24分飆升15%，至即市高位0.285港元；全日收報0.265元，升7.28%。
壹傳媒股價8月大幅波動至今已超過4個月，但證監會調查尚未有結果，亦未有交代進展。各界要求證監會加快調查進度，並促其他財金部門主動介入調查，以保障投資者權益。
投資者權益關注組召集人陳仲翔直斥證監會不作為，令散戶和小投資者變成興風作浪者的待宰羔羊。他指，有留意到壹傳媒的股價異動，但更關注8月壹傳媒股價波動後4個月以來，證監會一直沒有為調查此事作任何更新，予人證監會做事被動、不積極的感覺，容易讓股壇的壞人有機可乘。
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