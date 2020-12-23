渣打銀行呼籲警惕該行偽冒公告

渣打銀行(香港)發現在社交網站及通訊軟件流傳一份偽冒由該行發出的公告，該行澄清，並沒有與曠逸國際控股簽訂任何諒解備忘錄或戰略協議。同時提醒公眾，該行不會透過包括電話或即時通訊軟件等任何途徑，提供任何個別股票的建議和推介。

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