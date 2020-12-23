【市後重點睇】道期升50點　油價偏軟

2020年12月23日 16:14
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    美匯指數反覆落至90.35；港匯報7.7524；離岸人民幣(CNH)升見6.5214；美元兌日圓報103.40；歐元升上1.2187；英鎊見1.3426。金價處1,868美元。油價向下，布油仍在50美元樓下，報49.65美元，紐油報46.57美元。道指期貨升50點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國11月個人開支及收入
    -23:00 美國12月密歇根大學消費情緒指數；美國11月新屋銷售
    ●港股先跌後升，恒生指數全日收報26,343點，升223點或0.86%。國企指數收報10,482點，升98點或0.95%；科技指數升239點或2.92%，收報8,426點。主板成交1,291億港元。小米飆7.58%創新高，收報31.9元。https://bit.ly/2KMq2YO
    -黎智英獲准保釋，壹傳媒隨即飆升逾15%，各界促查股價異動。
    ●A股快報：軍工股受捧，貴州茅台創新高後回軟。https://bit.ly/2JcyrnJ
    ●世界銀行報告：料中國2020年GDP增2%，2021年增7.9%。
    ●拜登指明年須再推刺激措施，抗疫尚未到「最黑暗日子」...
    ●嫌出手太低：特朗普暗示可能不會簽署紓困方案。
    ●世界級富豪兼微軟創辦人蓋茨：明年會比今年更好...
    ●制裁唔夠辣：傳兩美國國會議員促特朗普再對中芯出招。
    ●投行噩耗！美證交會批准企業在紐交所直接上市。
    ●美國著名投資者預言明年科技股續跑贏，宜避開呢兩隻新股。
    ●女股神派貼士！呢幾隻基因股成就將可媲美FAANG。
    ●全球經貿戰：中歐投資協議好事近，拜登團隊表擔憂。
    ●宅經濟推動！三星電視機今年銷量料增長11%。
    ●新冠肺炎加暖冬影響，日本菜價急跌至11年新低。
    ●泰國維持利率0.5厘不變，料今年GDP萎縮6.6%。
    ●無現金化盛行，日本ATM生產商OKI退出中國市場。
    ●富時羅素將中芯及海康威視剔出中國指數。
    ●中國經濟：
    -深圳制定2035年目標，冀人均GDP較今年倍增。
    -中證監：明年擬強化財富管理，將儲蓄轉投資及擴大內需。
    -發改委開展2021年度企業債本息兌付風險排查工作。
    -內地再掀新能源車投資狂潮，5年後產量將是銷量6倍。
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