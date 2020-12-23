【市後重點睇】道期升50點　油價偏軟

美匯指數反覆落至90.35；港匯報7.7524；離岸人民幣(CNH)升見6.5214；美元兌日圓報103.40；歐元升上1.2187；英鎊見1.3426。金價處1,868美元。油價向下，布油仍在50美元樓下，報49.65美元，紐油報46.57美元。道指期貨升50點。

●市後關注點

-21:30 美國11月個人開支及收入

-23:00 美國12月密歇根大學消費情緒指數；美國11月新屋銷售

-黎智英獲准保釋，壹傳媒隨即飆升逾15%，各界促查股價異動。

●世界銀行報告：料中國2020年GDP增2%，2021年增7.9%。

●拜登指明年須再推刺激措施，抗疫尚未到「最黑暗日子」...

●嫌出手太低：特朗普暗示可能不會簽署紓困方案。

●世界級富豪兼微軟創辦人蓋茨：明年會比今年更好...

●制裁唔夠辣：傳兩美國國會議員促特朗普再對中芯出招。

●投行噩耗！美證交會批准企業在紐交所直接上市。

●美國著名投資者預言明年科技股續跑贏，宜避開呢兩隻新股。

●女股神派貼士！呢幾隻基因股成就將可媲美FAANG。

●全球經貿戰：中歐投資協議好事近，拜登團隊表擔憂。

●宅經濟推動！三星電視機今年銷量料增長11%。

●新冠肺炎加暖冬影響，日本菜價急跌至11年新低。

●泰國維持利率0.5厘不變，料今年GDP萎縮6.6%。

●無現金化盛行，日本ATM生產商OKI退出中國市場。

●富時羅素將中芯及海康威視剔出中國指數。

●中國經濟：

-深圳制定2035年目標，冀人均GDP較今年倍增。

-中證監：明年擬強化財富管理，將儲蓄轉投資及擴大內需。

-發改委開展2021年度企業債本息兌付風險排查工作。

-內地再掀新能源車投資狂潮，5年後產量將是銷量6倍。

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