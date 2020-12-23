【產經直播】聖誕假前恒指最後部署？

2020年12月23日 16:22
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    恒指連跌3日終見反彈，周三(23日)先跌後升，二萬六關守得住，最終升223點，收報26,343點！港股平安夜周四(24日)得半日市，假前應該點部署？追定沽貨好？
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