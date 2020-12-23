建行亞洲推出「龍支付HK銀聯二維碼支付」服務

中國建設銀行(亞洲)繼早前推出「e帳戶服務」及「智富通手機應用程式」流動投資服務後，是次聯同銀聯國際推出「龍支付HK銀聯二維碼支付」服務。客戶無論於香港或海外，均可無卡消費。

銀聯二維碼支付服務自2017年底推出以來，支援逾3,000萬家商戶，為全球超過3億用戶提供服務。銀聯國際表示，該項服務得以快速發展，首先基於銀聯二維碼能夠實現跨境通用；其次，銀聯二維碼產品符合國際EMV標準，能夠有效保障消費者資金安全。

「龍支付HK」是建行(亞洲)推出的電子支付與商戶收單品牌，包括「龍支付HK二維碼支付服務」與「龍支付HK商戶收單服務」，前者除支援銀聯外，亦提供「轉數快」(FPS)二維碼支付服務進行付款及繳付本地帳單。

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