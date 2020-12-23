證監會要求開放式基金型公司委任負責人打擊洗錢

香港證監會就適用於開放式基金型公司的客戶盡職審查建議規定，發表諮詢總結，待立法程序完成後，新規定將於6個月過渡期結束後生效。

證監會指，接獲一份來自業界組織持有關建議的意見書，由香港信託人公會遞交。該公會歡迎並支持有關建議。不過，由於董事會的職責和責任包括監督開放式基金型公司的運作，故所規定的負責人應由開放式基金型公司的董事會來委任，該公會建議的法例及《開放式基金型公司守則》應作修訂，以作釐清。

證監會將實施有關建議，要求開放式基金型公司委任負責人執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能，以符合財務行動特別組織的原則及規定，並使採用不同投資載體的香港基金所適用的打擊洗錢或恐怖分子資金籌集規定更趨一致。

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