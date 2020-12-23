富昌證券遭證監會譴責　罰款360萬元

富昌證券因犯有涉及賣空交易的內部監控缺失，以及沒有遵照香港證監會《操守準則》的規定，及時向證監會匯報相關的賣空事件，遭證監會譴責，並罰款360萬元。

證監會調查發現，富昌證券在2015年10月至2016年3月期間，因沒有就偵查及防止非法賣空交易制定有效的內部監控程序，導致其執行了賣空交易至少93次，而富昌在知悉有關事件後，並沒有即時向證監會作出匯報。

證監會在決定上述紀律處分時，已考慮到這宗個案的所有相關情況，包括充分及有效的內部監控系統是持牌法團具備適當人選資格的關鍵因素；富昌在賣空交易方面的缺失持續了至少6個月，而在解決證監會的關注事項時表現合作，並接受證監會的調查結果及紀律行動。同時，富昌事後已採取措施，糾正其在偵查及防止賣空交易方面的內部監控缺失；及過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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