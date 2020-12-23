正商實業購兩幅河南省地皮　涉逾8億人民幣

首幅地皮位於中國河南省鄭州市豫五路南、魏河東路西，總佔地面積約47,615.37平方米，許可容積率介乎於1和3.5之間。指定作住宅用途使用年限為70年及地下交通服務場站用途使用年限為50年。

另一幅地皮位於中國河南省鄭州市雲陽路南、龐莊路西，總佔地面積約28,519.96平方米，許可容積率介乎於1.1和2.5之間。地塊指定作住宅用途使用年限為70年及地下交通服務場站用途使用年限為50年。

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