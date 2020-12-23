金管局料未來數月銀行貸款質素及盈利仍有壓力

香港金融管理局季報顯示，零售銀行整體除稅前經營溢利在今年首3季按年減少26.1%，淨利息收入減少近兩成及貸款減值撥備增加逾八成，是導致盈利減少的主要原因。展望未來，疫情及經濟前景具高度不確定性，可能繼續對銀行未來數月的貸款質素及盈利造成壓力。

零售銀行淨息差由2019年首3季的1.64%，收窄至2020年同期的1.24%。銀行業貸款總額在今年第3季增長3.2%，其中在香港使用的貸款增加5.3%，在香港境外使用的貸款及貿易融資則分別減少0.4%及3.6%。期內中國內地相關貸款略為增加0.8%。

銀行業存款總額在2020年第3季增加4.9%，部分受到季末的首次公開招股活動帶動，其中港元存款及美元存款分別增加8.4%及0.4%。若剔除首次公開招股活動貸款涉及的存款，存款總額及港元存款增幅分別為2.2%及3.0%。

第3季的銀行業貸款質素下降步伐減慢。特定分類貸款比率由6月底的0.79%略增至9月底的0.84%。中國內地相關貸款的資產質素大致維持穩定，特定分類貸款比率於9月底為0.96%，而前一季的水平為0.94%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.39%下跌至0.33%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於0.04%。

儘管新冠狀肺炎疫情及地緣政治緊張帶來挑戰，該局指，香港銀行體系維持穩健，資本及流動性充裕。隨着各行各業不論大小的企業均受到疫情衝擊，銀行貸款質素略為轉差，但以歷史及國際標準計仍然穩健。面對低息環境及貸款質素略為轉遜，零售銀行盈利收窄。

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