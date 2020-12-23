基金追價10萬元買長沙灣舖　即時叫高55%放盤

商舖基金追價入市買舖，盛滙商舖基金創辦人李根興透露，剛買入的長沙灣青山道195號地舖連入則閣樓，原先叫價1,800萬港元，即時放盤已獲很多人出價搶購，最後主動加10萬元，以1,810萬元成功買入，並即時以2,800萬元重新放售，較購入價高約55%。是次追價買舖，主因是肺炎第四波開始有減退迹象。該地舖建築面積約1,050方呎，閣樓約850方呎，現租客為傢俬店，將交吉交易。

原業主於2011年5月以1,280萬元買入，舖位持貨9年升值約41％。李氏指出，今年肺炎以來，已買入共11間街舖，涉及金額共約2.1億元，同時亦已沽出5間，涉額共約7,150萬元。

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