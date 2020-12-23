再創先河！香港場外結算公司首次為兩家日資機構完成結算

場外結算公司所是次分別為瑞穗銀行的美元兌人民幣(香港)交叉貨幣掉期交易，以及三菱UFJ銀行的美元兌港元交叉貨幣掉期交易提供結算服務，均由香港上海滙豐銀行擔任結算經紀。此批交易顯示，客戶對交叉貨幣掉期的需求日趨殷切，也為場外結算公司的交叉貨幣掉期交易產品進一步提升流動性。

香港交易所聯席總裁及首席營運總監戴志堅表示，有關交易是場外結算公司成為交叉貨幣掉期主要結算所的一個重要里程碑，亦是該所不斷拓展產品和服務的一大主要進展，有助提升香港作為領先國際金融中心的競爭力。

瑞穗銀行董事總經理兼東亞資金部部長原田雄一朗指，這次交易是標誌着瑞穗銀行成為首批進行交叉貨幣掉期結算的日資金融機構的歷史時刻。該行承諾將繼續以主要市場參與者的身份，為香港本地貨幣衍生產品業務的發展作出貢獻。

三菱UFJ銀行亞洲金融市場部董事總經理加藤明表示，作為香港場外結算公司指定間接結算成員中的首間日本銀行，樂見能與香港場外結算公司成功開展美元兌港元的交叉貨幣掉期業務。隨着三菱UFJ銀行在大中華地區業務量持續增長，擁有高效快捷的場外交易衍生產品結算能力亦變得日益重要。同時，三菱UFJ銀行與香港場外結算公司的友好業務合作關係，為該行全球客戶提供更多機會。

場外結算公司於2020年1月獲日本金融廳(JFSA)發出牌照，正式成為日本認可的海外衍生產品結算機構，讓日資金融機構可通過香港交易所旗下的場外結算公司，為其交叉貨幣掉期產品交易進行結算。除日本以外，場外結算公司亦已獲美國、歐盟和澳洲的相關認可，允許向其金融機構提供結算服務。

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