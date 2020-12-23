螞蟻集團降小額貸款「花唄」額度　倡更理性消費

內媒報道，內地不少網民稱自己在螞蟻集團小額貸款服務「花唄」的額度被降到2,000或 3,000元人民幣(下同)以下，大多是年輕人。螞蟻集團回覆稱，花唄近期正在調整部分年輕用戶的額度，倡導更理性的消費習慣。

螞蟻集團於2014年推出「花唄」，招股文件形容它是「中國最早的數碼化循環無抵押消費貸款之一，可用於日常消費支付」，其最低貸款額度為20元，可享40日免息，還款期3至12個月。「唄」在北方話的意思相當於廣東話的「囉」，「花唄」的含意大致是「想使錢？使囉」。

招股文件披露，經營「花唄」的全資子公司「螞蟻小微」今年上半年的淨利潤為4.33億元。文件又列明，「螞蟻小微」在正常業務過程中進行證券化交易，「把發放貸款和墊款轉移至由第三方設立的資產管理計劃(向投資者發行資產抵押證券)」。

報道指，中國人民銀行數據顯示，截至2020年6月30日，中國全國信用卡逾期半年未償信貸總額已飆升至854億元，為10年前的10倍多，這些逾期借款人中，「90後」幾乎佔了一半。

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