外賣店平26%租灣仔軒尼詩道78號地舖

受到新冠肺炎疫情打擊，經濟市道下滑，加上政府加強禁聚令，吸引外賣店趁租金低迷進駐。中原(工商舖)黃新宇表示，灣仔軒尼詩道78號地舖，面積約1,000方呎，剛獲該類商戶以每月約11萬元承租，平均呎租約110元。資料顯示，舖位上手租客為零食店，舊租金約15萬元，今次成交月租低約27%。業主早於2011年斥資約5,280萬元買入舖位，持貨近10年，最新租金回報率約2.5厘。

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